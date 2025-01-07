أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بعد تراجع طفيف خلال ختام تعاملات أمس في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

جاء ذلك في أعقاب موجة من الانخفاض سيطرت على سوق العملات خلال الأيام القليلة الماضية، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لتطورات الأسواق المحلية والعالمية.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” آخر تحديثات أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية:

أسعار العملات بالبنك المركزي المصري

الدولار الأمريكي : 50.64 جنيه للشراء، 50.74 جنيه للبيع.

: 50.64 جنيه للشراء، 50.74 جنيه للبيع. اليورو الأوروبي : 53.20 جنيه للشراء، 52.31 جنيه للبيع.

: 53.20 جنيه للشراء، 52.31 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني : 62.90 جنيه للشراء، 63.04 جنيه للبيع.

: 62.90 جنيه للشراء، 63.04 جنيه للبيع. الريال السعودي : 13.48 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع.

: 13.48 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع. الدينار الكويتي : 164.11 جنيه للشراء، 164.48 جنيه للبيع.

: 164.11 جنيه للشراء، 164.48 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي: 13.78 جنيه للشراء، 13.81 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك المصرية

سعر الدولار الأمريكي

البنك الأهلي المصري وبنك مصر : 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

: 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي : 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

: 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني الأهلي: 50.86 جنيه للشراء، 50.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

البنك الأهلي المصري وبنك مصر : 52.09 جنيه للشراء، 52.89 جنيه للبيع.

: 52.09 جنيه للشراء، 52.89 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي : 52.10 جنيه للشراء، 52.92 جنيه للبيع.

: 52.10 جنيه للشراء، 52.92 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني الأهلي: 52.84 جنيه للشراء، 53.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

البنك الأهلي المصري وبنك مصر : 62.83 جنيه للشراء، 63.61 جنيه للبيع.

: 62.83 جنيه للشراء، 63.61 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي : 62.81 جنيه للشراء، 63.67 جنيه للبيع.

: 62.81 جنيه للشراء، 63.67 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني الأهلي: 63.71 جنيه للشراء، 63.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

البنك الأهلي المصري وبنك مصر : 13.44 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع.

: 13.44 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي : 13.46 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

: 13.46 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني الأهلي: 13.47 جنيه للشراء، 13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

البنك الأهلي المصري : 163.27 جنيه للشراء، 164.48 جنيه للبيع.

: 163.27 جنيه للشراء، 164.48 جنيه للبيع. بنك مصر : 163.43 جنيه للشراء، 164.48 جنيه للبيع.

: 163.43 جنيه للشراء، 164.48 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي : 156.92 جنيه للشراء، 164.65 جنيه للبيع.

: 156.92 جنيه للشراء، 164.65 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني الأهلي: 165.02 جنيه للشراء، 165.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي