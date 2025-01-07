"أسواق اليوم الواحد" تصل إلى كفر الشيخ لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ اليوم فعاليات أسواق اليوم الواحد في خمسة مراكز بالمحافظة، وذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

هذه المباراة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتأتي بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تمثل جزءًا من خطة الوزارة لتعزيز دورها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تسعى إلى إقامة هذه الأسواق في كل مركز مرتين أسبوعيًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وشهدت مراكز دسوق، مدينة مسير، بيلا، البرلس، وفوه افتتاح الأسواق، التي تضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وتخفيضات تتراوح بين 15% و30%. كما تم طرح اللحوم الطازجة بسعر 300 جنيه للكيلوجرام، ما لاقى استحسانًا واسعًا بين المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في أسواق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية، لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتلبية احتياجات المواطنين بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

وفي السياق ذاته، أوضح عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، أن الأسواق تقدم تجربة تسوق متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، مشددًا على استمرار جهود الوزارة والمحافظة في توسيع المبادرة لتشمل كافة مراكز المحافظة خلال الأسابيع المقبلة.

تمثل أسواق اليوم الواحد تجربة اقتصادية فريدة تدعم استقرار أسعار السلع الأساسية وتتيح للمواطنين فرصة الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة، ما يعزز من نجاح التجربة كأحد الحلول العملية للتحديات الاقتصادية الراهنة.