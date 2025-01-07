لليوم الثاني.. استمرار توزيع هدايا الرئيس على الأطفال بكنائس المنيا

لليوم الثاني شهدت مطرانيات المنيا التسع توافد رموز السياسة والمجتمع لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، حيث استقبلت مطرانية ديرمواس، أمانة حزب مستقبل وطن، الذين حملوا هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأطفال الأقباط وسط أجواء تسودها المحبة والسعادة.

جاء ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمحافظة، ووليد عبد القوي أمين التنظيم، وحضور النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب، والعمدة علاء قدري أمين الحزب بديرمواس، وكافة القيادات التنظيمية؛ حيث تم تقديم التهنئة للقيادات والرموز الدينية الكنائسية

وبعدها قامت أمانة الحزب بتوزيع "هدية الرئيس" على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.

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