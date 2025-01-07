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الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار توزيع هدايا الرئيس على الأطفال بكنائس المنيا

هدايا الرئيس توزع
هدايا الرئيس توزع على الأطفال بكنائس المنيا
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لليوم الثاني شهدت مطرانيات المنيا التسع توافد رموز السياسة والمجتمع لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، حيث استقبلت مطرانية ديرمواس، أمانة حزب مستقبل وطن، الذين حملوا هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي،  للأطفال الأقباط وسط أجواء تسودها المحبة والسعادة.

جاء ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمحافظة، ووليد عبد القوي أمين التنظيم، وحضور النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب، والعمدة علاء قدري أمين الحزب بديرمواس،  وكافة القيادات التنظيمية؛ حيث تم تقديم التهنئة للقيادات والرموز الدينية الكنائسية 

وبعدها قامت أمانة الحزب بتوزيع "هدية الرئيس" على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

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التهنئة بعيد الميلاد حزب مستقبل وطن كنائس المنيا ديرمواس هدايا الرئيس