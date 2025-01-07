أمن القليوبية يكشف مفاجأة في واقعة العثور على جثة ربة منزل

كشفت تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بقرية ساحل دجوى بدائرة مركز شرطة بنها عن وجود شبهة جنائية ووجود عدة طعنات بالرقبة.

كما دلت التحريات أنه كان يتردد عليها زوج نجلتها لأخذ حصته من الخبز بموجب البطاقة التموينية.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من جهودها لكشف لغز الواقعة، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لربة منزل تقترب من الـ60 عاما وتعيش داخل منزلها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى، وامرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجناة.