ماذا قال محمود يوسف عن ترشحه للقائمة القصيرة بجائزة ساويرس؟

ينطلق غدا الأربعاء، الحفل السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين، بقاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقد أعلن القائمون على الجائزة وصول الكاتب والقاص محمود يوسف، بعد ترشحه للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية لعام 2024، لأفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء، عن مجموعته القصصية "الراقص مع الماريونت" الصادرة عن دار روافد للنشر والتوزيع.

قال القاص محمود يوسف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه سعيد جدا لوصول مجموعته القصصية للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية التي يكشف من خلالها عن رؤيته لبعض الظواهر الاجتماعية مبينا أنه وظف فيه بعض الفانتازيا.

وعن رؤيته للقضايا التي يتطلع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة التي تنطلق خلال الشهر الجاري، أن يكون هناك ندوات وحوارات عن كيفية نشر الثقافة، فالمجتمع الحالي يعاني أمية المثقف على حد تعبيره، وضرورة ترويج ثقافة الاختلاف حتى يكون هناك حوار ثقافي متعدد في وجهات النظر.

محمود يوسف كاتب وقاص، صدرت له مجموعته القصصية الأولى "عناق الموت" اعام 2018 .

وتأتي مجموعته الجديدة الراقص مع الماريونت لتضم 17 قصة قصيرة متنوعة، ذات طابع اجتماعي مع توظيف الفانتازيا في بعض الأحيان.

يقدم الكاتب من خلال المجموعة القصصية بعضا من الظواهر الاجتماعية والمعتقدات السائدة، محاولا تفكيكها وإعادة تقديمها في لوحات أدبية تحمل بعدا فنيًا وإبداعيًا عميقًا.