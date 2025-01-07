"شفيق" يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي بمناسبة عيد الميلاد بمستشفيات الهيئة بالسويس

أجرى الدكتور أحمد شفيق، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية برفقة الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة، ومدير فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي فى عيد الميلاد المجيد .

شملت الجولة تفقد قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي، حيث استمعا إلى آراء المنتفعين الموجودين بالقسم خلال زيارتهما. كما قاما بزيارة مستشفى دار صحة المرأة والطفل بحوض الدرس للاطمئنان على الحالات ومتابعة سير العمل.

تم خلال الجولة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة كفاءة تقديم الخدمات الصحية بمختلف المستويات، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بضرورة متابعة سير العمل وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.



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