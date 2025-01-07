داليا البحيري تجري بروفات «الملك وأنا» بمسرح البالون.. صور

يجري المخرج محسن رزق، بروفات العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي «الملك وأنا» بطولة النجمة داليا البحيري، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

«الملك وأنا» من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان طارق مرسي، التابعة لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت في جزيرة «سيام»، حول معلمة إنجليزية ذهبت لتعليم أبناء الملك، أسهمت في تغير طباعهم وثقافتهم، بل وفي تعليم أهل الجزيرة حتى يكونوا أكثر استنارة، فتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة الملك وأنا الفنانين: داليا البحيري، د. فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد، هبة محمد، نور الشرقاوي، خالد إبراهيم، علاء عيد، بالإضافة إلى 10 أطفال من المواهب المميزة يجسدون أبناء الملك، ديكور د.حمدي عطية، ملابس د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، الحان وموسيقى عصام كاريكا، استعراضات حسن شحاتة، جرافيك جون بهاء، اضاءة عز حلمي، مساعدين إخراج دعاء محمد، محمود علاء، مخرج منفذ ياسر جمعة، محمد عمر، مشرف على هيئة الإخراج عماد عبدالعظيم، دراماتورج وإخراج محسن رزق.