بآية قرآنية.. يسرا تهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأت الفنانة يسرا الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت عليها قائلة: "إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِين" آل عمران.

وتابعت يسرا: “كل سنة واخواتنا، وأصحابنا المسيحيين بخير وسعادة. عيد ميلاد مجيد وأيام مليانة فرحة وخير على مصر وكل أهلها الطيبين”.

يسرا تهنئ جمهورها بحلول العام الميلادي الجديد 2025

هنأت الفنانة يسرا جمهورها بحلول العام الميلادي الجديد 2025، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشرت يسرا على حسابها الشخصي صورة لها، معلقة، أتمنى للعالم بأكمله سنة جديدة سعيدة! أتمنى أن يجلب العام القادم السعادة والسلام والفرح الذي لا ينتهي للجميع.