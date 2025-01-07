استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بعد انخفاضه الطفيف أمس.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” آخر تحديثات أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:

أسعار الدولار في البنوك

بنك قناة السويس:

50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:

50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:

50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

بنك مصر:

50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB):

50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار:

أعلى سعر للدولار:

سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر عند 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار:

جاء ميدبنك بأقل سعر عند 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع.

يبقى استقرار الدولار خلال هذه الفترة مرتبطًا بحركة الأسواق العالمية وعطلة البنوك المحلية، مع توقعات بتحركات جديدة مع عودة النشاط المصرفي في الأيام القادمة.