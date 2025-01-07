لجنة الرقابة على مراكز الشباب تتابع تطبيق عوامل الأمن والسلامة بمنشآت دمياط

قامت لجنة من مديرية الشباب والرياضة في دمياط خلال اليومين الماضيين بمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بالمنشآت الشبابية والرياضية بالهيئات التابعة لإدارة الشباب بالزرقا وإدارة الشباب بالسرور، والتأكد من الانضباط الإداري وتنفيذ خطة النشاط السنوى.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة لضمان سلامة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، كما تعكس اهتمام الوزارة بتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئات الشبابية. والرياضية.وضمت اللجنة مدير إدارة الشباب ومدير إدارة الأمن بالمديرية.

أكدت اللجنة علي الانضباط الإداري وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت وتشمل سلامة الأسوار، والمبانى الإدارية ولوحات الكهرباء وحقيبة الإسعافات الأولية، صلاحية طفايات الحريق؛ تثبيت العارضة بالملاعب وعزل أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء، مساحات الأمان، صلاحية النجيلة؛ وأكواد حمامات السباحة والاشتراطات الخاصة بوزارة الصحة، وتلافى أي ملاحظات للجان المتابعة السابقة، وصالات الأنشطة الرياضية والأجهزة المستخدمة في صالات الجيم، والتأكيد على الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وتم التنبيه علي ضرورة الصيانة الدورية للمراكز وتوفير عوامل الأمن والسلامة طوال العام حفاظاً على الأروح والممتلكات.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب.

