ترامب: فرص استثمارية هائلة تنتظر الولايات المتحدة

استعرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رؤيته المستقبلية للإدارة الجديدة وتوجهاتها الاقتصادية والسياسية.

وأكد أن الولايات المتحدة ستشهد تحولات كبيرة في المناخ الاستثماري، مشيرًا إلى العمل على تعزيز الظروف التي تجعل البلاد وجهة مفضلة للمستثمرين، مع وجود إمكانيات ضخمة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وقال ترامب في تصريحات بمنزله في مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، إن هناك خططًا لمعالجة التحديات المتعلقة بآلية الانتخابات، من خلال تحسين النظام الانتخابي وضمان تحقيق الشفافية الكاملة في العملية الديمقراطية.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي استجابة لرغبة المواطنين في رؤية إصلاحات تعزز الثقة بالنظام السياسي.

وتحدث الرئيس المنتخب عن الجهود الجارية لتخفيض تكاليف الطاقة، مبينًا أن تحسين الاقتصاد يتطلب تخفيف الأعباء عن الأسر والشركات، مما يعزز الإنتاجية والتنمية.

كما كشف عن مشاريع ضخمة يجري الإعداد لها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستُنفذ في عدد من الولايات لتكون بداية لعصر جديد من التقدم التكنولوجي.

وفيما يخص الوضع الذي ورثته الإدارة الجديدة، وصف ترامب التركة التي تركتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالصعبة، مع تأكيده على أن فريقه يعمل بجد لإيجاد حلول تتناسب مع حجم التحديات الراهنة.