كولر: لا أعلم شيئا عن الصفقات والفريق يعاني من إصابات طويلة المدى

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الصفقات الأهلي الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة: "حتى الآن لم نضم أي صفقات جديدة، ولا أعرف أي شيء عن التدعيمات، ولا أتوقع أن نضم لاعب اليوم ليخوض مباراة غدا، ولكني أتطلع لضم صفقات قريبا".

وتحدث “كولر” عن الإصابات التي ضربت صفوف الفريق قائلا: وضع الفريق الحالي صعب، لدينا 4 إصابات أثرت علينا، وحسب معلوماتنا حتى الآن أن إصابتين ضمن الـ4 إصابات ستكون طويلة المدى والموقف كان صعبا قبل المباراة، نتيجة الإصابات اضطررنا للعب بعض اللاعبين في غير مراكزهم.

وأعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الدوري وتسجيل الأهلي هدفين وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: وضعنا في المباراة كان صعبًا من البداية بسبب الغيابات، بالإضافة إلى أننا تعرضنا خلال المباراة لإصابة 4 لاعبين بينهم اثنان ستكون غياباتهما طويلة.

وواصل مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: في الشوط الثاني لم نكن جيدين في الضغط والاحتفاظ بالكرة بعد تقدمنا في النتيجة، وكان هناك خسارة للكرة نتيجة للتمرير الخاطئ، لكن في المجمل الأهلي نجح في السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز بهدفين.