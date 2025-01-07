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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ20

ليفربول
ليفربول
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أسدل الستار على مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت الجولة استمرار المنافسة القوية بين الفرق على صدارة الترتيب.

 جاءت مراكز الفرق الستة الأولى في الجدول على النحو التالي:

  • ليفربول في الصدارة برصيد 46 نقطة، مستمرًا في تقديم أداء قوي هذا الموسم.
  • آرسنال يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة بعد تعادله في العديد من المباريات.
  • نوتينجهام فورست في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال.
  • تشيلسي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، ويواصل مطاردة المراكز الثلاثة الأولى.
  • نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أداء متوازن.
  • مانشستر سيتي يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة، في محاولة لاستعادة مستواه المعتاد.

تشهد البطولة منافسة شرسة، خاصة في المراكز المتقدمة، حيث لا يزال السباق على الصدارة واللقب مفتوحًا في ظل تقارب النقاط بين الفرق الكبرى.

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