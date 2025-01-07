وزير الشباب يلتقي عبد الله بن صالح النعيم لبحث آفاق التعاون المشترك

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الله بن صالح النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار البريطانية للتطوير ، لبحث آفاق التعاون المشترك في إطار مشروع “كابيتانو مصر” لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة في كرة القدم، بالتعاون مع شركة اعمار البريطانية للتطوير لزيارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

تناول اللقاء استعراض زيارة نجوم كابيتانو مصر المرتقبة لنادي مانشستر سيتي، مما يتيح لهم فرصة الاحتكاك بالبيئة الاحترافية في واحدة من أكبر أندية كرة القدم العالمية، بهدف تطوير مهاراتهم وتهيئتهم لخوض المنافسات الدولية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، خلال اللقاء على أهمية مشروع “كابيتانو مصر” في اكتشاف المواهب الكروية، ودوره المحوري في تقديم جيل جديد من اللاعبين القادرين على تحقيق الإنجازات الرياضية لمصر.

وأشار وزير الشباب والرياضة، على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الأساسية لدعم المواهب الرياضية، حيث عملت وزارة الشباب والرياضة على الخروج بمشروع "كابيتانو مصر" والذي يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة لاكتشاف وتطوير لاعبي كرة القدم المتميزين".

وأضاف صبحي، أن الهدف من التجربة مع الأندية العالمية، وعلى رأسها مانشستر سيتي، هو توفير تجربة احترافية متكاملة للشباب المصري؛ حيث ستساهم زيارة اللاعبين في الأندية العالمية في صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم، ليكونوا سفراء مشرفين للكرة المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله صالح النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة اعمار البريطانية للتطوير ، على أهمية التعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لدعم مشروع “كابيتانو مصر”، مشيرًا إلى أن مصر تُعد أرضًا خصبة للمواهب الرياضية المتنوعة التي تستحق الدعم والتطوير.

وقال “النعيم”: “نؤمن بأن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من المواهب الكروية الواعدة التي يمكن أن تحقق نجاحات عالمية إذا تم توفير البيئة المناسبة لها، ومن هنا يأتي حرصنا على التوسع في الشراكة والاستثمار الرياضي مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم الدعم الكامل لمشروع "كابيتانو مصر"، حيث أن توفير زيارة للاعبين المتميزين إلى نادي مانشستر سيتي سيتيح لهم فرصة الاحتكاك بأعلى مستويات الاحترافية، مما يسهم في تطوير أدائهم ومهاراتهم وتعزيز حضورهم على الساحة الدولية”.