جنازة عسكرية مهيبة للفريق جلال الهريدي أحد مؤسسي سلاح الصاعقة المصرية

أقيمت جنازة عسكرية مهيبة للفريق فخري جلال الهريدي، أحد مؤسسي سلاح الصاعقة المصرية ورئيس حزب حماة الوطن، الذي وافته المنية صباح اليوم، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخري جلال الهريدي، الذي في العديد من الحروب التى خاضتها مصر في تاريخها المعاصر بداية من العدوان الثلاثى 1956 م مرورًا بحرب الاستنزاف وصولًا إلى حرب أكتوبر المجيدة 1973.

كما يعد أحد الرموز العسكرية فى تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن والقوات المسلحة، تاركًا خلفه ذكريات تُخلد فى سجلات التاريخ العسكرى والسياسى لمصر.