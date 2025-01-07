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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحكومة اللبنانية تقرر ترحيل نجل القرضاوي إلى الإمارات

عبدالرحمن القرضاوي
عبدالرحمن القرضاوي
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قررت السلطات اللبنانية، تسليم عبدالرحمن القرضاوي نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، إلى السلطات الإماراتية، حسبما أفادت العربية الحدث.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، خلال تلاوته قرارات مجلس الوزراء، إن المجلس اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبدالرحمن القرضاوي إلى الإمارات، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وكان عبدالرحمن القرضاوي كان قد توجه إلى دمشق في زيارة سريعة، حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية، وقدم التهنئة للشعب السوري، ومن هناك بث فيديو من سوريا خلال احتفاله أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.

وخلال عودته عبر لبنان، جرى توقيف عبدالرحمن القرضاوي منذ عدة أيام.

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