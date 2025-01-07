كريم بنزيما يقود الاتحاد في كلاسيكو الكأس أمام الهلال

أعلن المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة القمة أمام الهلال في إطار منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2024/2025. تقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا"، في مواجهة منتظرة بين عملاقي الكرة السعودية.

التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج

خط الوسط الدفاعي: نجولو كانتي، فابينيو، عبد الرحمن العبود، حسام عوار، ستيفن بيرجوين

خط الهجوم: كريم بنزيما

يدخل الاتحاد المباراة معززًا بعودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى وجود عناصر قوية في خط الوسط مثل نجولو كانتي وفابينيو. كما يعوّل العميد على الإبداع الهجومي لكل من حسام عوار وستيفن بيرجوين.

الاتحاد يطمح في تخطي عقبة الهلال في هذه المباراة الحاسمة، بينما ينتظر عشاق الكرة السعودية واحدة من أقوى مواجهات الموسم.