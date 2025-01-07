ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريم بنزيما يقود الاتحاد في كلاسيكو الكأس أمام الهلال

كريم بنزيما
كريم بنزيما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة القمة أمام الهلال في إطار منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2024/2025. تقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا"، في مواجهة منتظرة بين عملاقي الكرة السعودية.

التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج

خط الوسط الدفاعي: نجولو كانتي، فابينيو، عبد الرحمن العبود، حسام عوار، ستيفن بيرجوين

خط الهجوم: كريم بنزيما

يدخل الاتحاد المباراة معززًا بعودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى وجود عناصر قوية في خط الوسط مثل نجولو كانتي وفابينيو. كما يعوّل العميد على الإبداع الهجومي لكل من حسام عوار وستيفن بيرجوين.

الاتحاد يطمح في تخطي عقبة الهلال في هذه المباراة الحاسمة، بينما ينتظر عشاق الكرة السعودية واحدة من أقوى مواجهات الموسم.

كريم بنزيما الاتحاد السعودي المملكة آرينا التشكيلة الأساسية كأس الملك السعودي كلاسيكو كلاسيكو الكأس