آينتراخت فرانكفورت يكشف حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت حقيقة وجود عرض رسمي من مانشستر سيتي الإنجليزي؛ لضم النجم المصري عمر مرموش مهاجم الفريق الألماني.

تشهد الأيام الأخيرة تطورات سريعة ومثيرة بشأن مستقبل عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، حيث تتزايد الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تألقه بشكل لافت للأنظار.

حقيقة تقديم عرض من مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير صحفية إنجليزية عديدة اقتراب مانشستر سيتي من حسم صفقة مرموش مقابل مبلغ ضخم يقدر بـ50 مليون جنيه إسترليني، نفى ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، بشكل قاطع تلقي أي عروض رسمية من النادي الإنجليزي.

وأكد كروش في تصريحات نقلتها صحيفة «كيكر» الألمانية، أن آينتراخت فرانكفورت يحرص على الحفاظ على مرموش في صفوفه، مشيرًا إلى أن مرموش يشعر بالسعادة والاستقرار مع ناديه الألماني.

وتضاربت الأنباء حول صفقة انتقال مرموش للسيتي بشكل كبير، حيث نشرت صحف بريطانية كبرى مثل «ديلي ميل» و«تليجراف» و«سكاي سبورتس» تقارير، تؤكد اهتمام مانشستر سيتي الشديد بضم مرموش، وأن المفاوضات بين الناديين تسير بشكل جيد.

يأتي هذا الاهتمام الكبير من مانشستر سيتي بضم عمر مرموش، بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت، حيث أسهم في 30 هدفًا خلال 18 مباراة فقط، ما جعله أحد أبرز المهاجمين في أوروبا في الوقت الحالي.