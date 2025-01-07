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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميتروفيتش يقود الهلال أمام الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين

ألكسندر ميتروفيتش
ألكسندر ميتروفيتش
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كشف المدرب جورج جيسوس عن التشكيلة الأساسية لفريق الهلال السعودي، في مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد السعودي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 المباراة تقام اليوم وسط أجواء حماسية بين الفريقين الكبيرين.

التشكيل الأساسي للهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي، علي البليهي، روبن نيفيز، جواو كانسيلو

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري 

خط الهجوم: مالكوم، عبد الله الحمدان، ألكسندر ميتروفيتش

 

يشمل دكة البدلاء مجموعة من اللاعبين المميزين، منهم: المعيوف، العليان، كنو، القحطاني، والمهاجم الأرجنتيني ميشيل.

الهلال يدخل اللقاء بتشكيلة قوية، حيث يعتمد على نجومه البارزين في جميع الخطوط لضمان التفوق على الاتحاد وحجز مقعده في نصف نهائي البطولة.

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