دون إصابات.. انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية| صور

وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط، والمهندسة سكرتير عام الحي، وإدارتي الأزمات والمتابعة بسرعة المعاينة وفحص، عقار خالي من السكان بـ82 شارع الجوهر منطقة العطارين، بعد الإبلاغ عن سقوط جزء من العقار اليوم الثلاثاء 7 يناير.

وبعد المعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من دور أرضي وثلاث أدوار علوية، ومن قبل تم إصدار قرار بهدم لعقار برقم 54 لسنة 2024، وتم إبلاغ المالك بسرعة تنفيذ القرار بسبب الخطورة الداهمة علي الأرواح مع تحميله المسؤولية الكاملة.

كما تبين أيضا سقوط أجزاء من العقار رقم 81 الجوهر بمنطقة لعطارين، المجاور للعقار السابق، وفي استجابة سريعة، اتضح أن العقار مكون من أرضي وسبع أدوار علوية، كما اتضح سقوط أجزاء من الدور الأول وهو كل البلكونة وجزء من الصالة وسقوط 2 بلكونة والصالة بالدور التاني، وسقوط البلكونة والشباك بالدور الثالث، وحدوث شرخ كبير بالدور الرابع.

هذا وقد تم عمل محضر إخلاء للسكان دون المنقولات بقسم العطارين، وتم التنبه على السكان بالإخلاء من قبل قسم العطارين، كما تم قطع الغاز وجاري المتابعة.