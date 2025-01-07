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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع ممرضة وإصابة أبنائها بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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شهدت قرية الشعراء التابعة لمركز  دمياط، حادثًا مأساويًا؛ حيث لقيت ممرضة في مستشفى حكومي مصرعها، بينما أصيب أبنائها الثلاثة على إثر تناولهم طعامًا مسممًا. 
 لقيت ميادة محمد حسان الممرضه بالمستشفى التخصصى  بدمياط، والمقيمة بقرية الشعراء،  وتبلغ من العمر 32 عامًا مصرعها، وذلك بعد نقلها بسيارة الإسعاف هي وأولادها الثلاثة إلى المستشفى العام الواحدة من فجر اليوم .

وقد لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها، بينما مازال أبنائها يتلقون العلاج، وهم ابنتها التى تبلغ من العمر 13 عامًا، وأبنائها الذكور  يبلغ الأول من العمر 15 سنة، بينما يبلغ الآخر 17 سنة، واللذان تم نقلهما إلى مستشفى التخصصى فى حالة إعياء شديدة، وتم حجزهما بالعناية المركزة بعد تناولهم طعام فاسد. 

وجاري المتابعة لمعرفة أسباب الوفاة بعد تحقيقات النيابة.

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