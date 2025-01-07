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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي الفريق جلال الهريدي أحد مؤسسي سلاح الصاعقة المصرية ورئيس حزب حماة الوطن

البوابة نيوز
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تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخري جلال الهريدي أحد مؤسسى سلاح الصاعقة المصرية ورئيس حزب حماة الوطن، الذي وافته المنية صباح اليوم، حيث أقيمت له جنازة عسكرية بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

وشارك الفقيد الراحل في العديد من الحروب التى خاضتها مصر في تاريخها المعاصر بداية من العدوان الثلاثى 1956 م مرورًا بحرب الاستنزاف وصولًا إلى حرب أكتوبر المجيدة 1973.

 كما يعد أحد الرموز العسكرية فى تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن والقوات المسلحة تاركًا خلفه ذكريات تُخلد فى سجلات التاريخ العسكرى والسياسى لمصر.

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