لبنان يقرر ترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

أعلنت السلطات اللبنانية أنها ستنقل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، وفق تصريح أدلى به وزير الإعلام زياد المكاري بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

وكان عبد الرحمن، وهو ابن الداعية يوسف القرضاوي، قد تم توقيفه قبل عشرة أيام أثناء محاولته العبور من سوريا إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودية. جاء هذا الإجراء استنادًا إلى وجود اسمه ضمن قائمة النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول.

يُذكر أن عبد الرحمن دخل الأراضي اللبنانية مستخدمًا جواز سفره التركي، ثم سافر منها إلى سوريا قبل عودته.

وسائل إعلام محلية أكدت أن سفارة لبنان في أبوظبي تلقت رسميًا طلبًا من الإمارات لاستلام عبد الرحمن القرضاوي.

هذا الطلب، الذي نُقل عبر القنوات الدبلوماسية، جاء استنادًا إلى مذكرة أصدرها الإنتربول بناءً على طلب من مجلس وزراء الداخلية العرب.

في سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن عملية التوقيف تمت عند العودة من زيارة قصيرة إلى سوريا.

وتحركت السلطات اللبنانية وفق الإشعارات الدولية، لتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعاون الأمني الدولي.