بالصور.. افتتاح ثلاثة معارض لأساتذة كلية الفنون الجميلة بالأقصر

شهدت كلية الفنون الجميلة بالأقصر، اليوم الثلاثاء، افتتاح ثلاثة معارض فنية لأساتذة الكلية، بحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة؛ وعمداء الكليات بالجامعة والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

المعارض

وجاء المعرض الأول بعنوان ( أوراق مصرية) بالتقنية الرقمية، للدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ المساعد بقسم الجرافيك، والمعرض الثاني بعنوان (مزيج) بالتقنية الرقمية، للدكتور محمد عسل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سابقًا، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك، والمعرض الثالث للدكتورة ريهام محي الدين المدرس بقسم الجرافيك بعنون (سيميوطيقا المرأة) تشكيل بالأحبار والكولاج، والدكتورة إكرام الشاطر بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي، حيث تم الافتتاح بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة، وتستمر المعارض لمدة 8 أيام بالكلية.

رئيس جامعة الأقصر: المعارض الفنية تمثل فرصة لتبادل الأفكار

ومن جانبها، أشادت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، بالأعمال الفنية لأساتذة كلية الفنون الجميلة، مؤكدة أن هذه المعارض الفنية تمثل فرصة لتبادل الأفكار بين الفنانين، واستعراض تطور الفنون التشكيلية المختلفة، مشيرة إلى أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لدعم الإبداع والابتكار.

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