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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ ينعي الفريق جلال هريدي: "كان نموذجًا يُقتدى به"

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
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نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله الفريق جلال هريدي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب حماة الوطن.

وجاء نص البرقية كالآتي:

"بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، النائب الفريق جلال هريدي عضو المجلس ورئيس حزب حماة الوطن، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والإخلاص لقضايا وطنه". 

"لقد كان الفقيد الراحل أحد أبطال القوات المسلحة البواسل، ومؤسس سلاح الصاعقة، شارك في العديد من الحروب التي خاضتها مصر، كما أثرى الحياة السياسية والبرلمانية بمواقفه الوطنية المشهودة، وكفاحه المشرف في العديد من مجالات العمل الوطني، وكان نموذجاً يقتدى به في خدمه بلاده وتفانيه في الجهد والعمل في كافة المواقع التي شغلها طوال حياته". 

"ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن مؤسس سلاح الصاعقة