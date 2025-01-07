وكيل الشباب والرياضة بالغربية ووفد برلمان الشباب يهنئون الأنبا بولا بطنطا

قام اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ووفد من شباب البرلمان والشيوخ، بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، معربين عن تمنياتهم القلبية بأن يكون هذا العام مليئا بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين نسيج الأمة، مؤكداً أن الشعب بمسلميه ومسيحيه يد واحدة خلف ابن مصر البار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وعبر وكيل الوزارة خلال تلك الزيارة، عن أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيجًا واحدًا يعيشون على أرض وطن واحد تحت مظلة سماء واحدة، وتربطهم روابط الأخوة والوطنية، ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر .

واختتمت الزيارة، بتهنئة الشباب لنيافة الأنبا بولا وتقديم باقات الورد وأرق الكلمات وقصائد الشعر.

جاء ذلك بحضور سامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، و محمد أبو فريخه مدير إدارة شباب طنطا ثان، و محمد الجوهري رئيس قسم البرلمان، و شيري عزيز رئيس قسم البرلمان بطنطا ثان، معربين عن حبهم لنيافة الأنبا بولا وترحيبه الدائم بالشباب وحسن استقباله وحفاوة ترحيبه، وهذا ما يؤكد أن الشعب المصري دائما يضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية ضد الإرهاب وأعداء الوطن.

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