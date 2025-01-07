بالصور.. محافظ الأقصر يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة الأقصر، رافقه خلالها اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة.

جولة محافظ الأقصر

وشملت الجولة، تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية لمناطق سيالة بدران والنوافل والنجع التحتاني بالكرنك بحي شمال، والجاري تنفيذها على مساحة 30 ألف متر مسطح، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

واستمع محافظ الأقصر، إلى شرح عن طبيعة الأعمال الجارية التي تتضمن أعمال تمهيد وتسوية الطرق والشوارع الفرعية المستهدفة ورفع المطابق وتركيب البلدورات وتركيب أعمال بلاط الإنترلوك سُمك 6 و8 سم.

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر، بعمل تطوير شامل ولائق للجزيرة الوسطى بشارع سيالة بدران يتضمن تركيب أعمال انترلوك وأحواض زراعات وزهور مع الحفاظ على الأشجار القائمة بالجزيرة، بهدف إحداث نقلة نوعية للمظهر الحضاري والجمالي في الشارع، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة، ورفع أي أعمال إشغالات والحفاظ على أعمال التطوير التي تم تنفيذها.

كما استمع المحافظ خلال الجولة، إلى آراء وملاحظات ومطالب المواطنين موجها بتلبيتها، ومن بينها تركيب مواسير لمسقى ري الأراضي الزراعية الذي يمر بشارع مقابر المسلمين المتفرع من شارع سيالة بدران وتغطيته ودخول الشارع ضمن أعمال تركيب الانترلوك، وتغطية عدد من المنازل المحرومة من توصيل الصرف الصحي بالمنطقة ووصول الخدمة لها، ومنع إشغالات المقاهي وتعديها على الطريق العام بالمنطقة، واعدا بأن أعمال التطوير بالمحافظة ستشمل عدد من الملفات الرئيسية التي تمس مصلحة المواطن بالدرجة الأولي.

محافظ الأقصر يتفقد سوق الخضار وموقف الأقاليم

وفي جولة سابقة بنطاق البندر، تفقد محافظ الأقصر، السوق الحضري للخضار بحي وسط، موجهًا ببحث سبل تشغيله لبدء تقديم الخدمات للمواطنين نظرا لموقعه المتميز بوسط المدينة، كما توجه محافظ الأقصر إلى شارع المحطة والشوارع الجانبية له، وشدد على أهمية رفع كفاءة وتكثيف أعمال منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية مع الاهتمام بالمنظر العام ومنع العشوائيات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق لمنع المخالفات من المحال التجارية ورفع الاشغالات وتحقيق الانضباط العام وتدعيم الهوية البصرية بما يليق بمكانة المحافظة.

واختتم محافظ الأقصر، جولته بتفقد موقف الأقاليم موجها بسرعة التنسيق مع إدارة المرور لتطوير الموقف ورفع كفاءته في موقعه الحالي للتسهيل على الأهالي، موجهًا بمتابعة سير أعمال صيانة أرصفة وبردورات منطقة السوق الحضري ودهان واجهات المنطقة باللون الموحد.

وخلال جولته، شدد محافظ الأقصر، على ضرورة تشجير كافة الطرق والجزر والبردورات وصيانتها، وزيادة الزراعات بالميادين والأرصفة مع مراعاة التنسيق مع هيئة الطرق والنقل لعدم هدر المال العام، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" للمساهمة في الحد من تأثير ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، وزيادة مناطق الظل ليحتمي بها المواطنين تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتحسين المنظر العام ومنع مسببات التلوث البصري، وأكد المحافظ على أهمية مراجعة تراخيص عربات الحنطور والزام سائقي الحنطور بوضع الحفاضات بالعربات للحفاظ على النظافة العامة.

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