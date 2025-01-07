تعرف على أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سجّل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 استقرارًا في منتصف التعاملات، ليسيطر الهدوء لليوم الثالث على التوالى بعد آخر انخفاض سجله، السبت، على المستويين العالمي والمحلي، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعا بنحو 5 جنيهات.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 4291.43 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 عند 3755 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 استقرارًا عند 3218.57 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 30040 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 2638 دولارًا للأوقية.