تعرف على أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سجّل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 استقرارًا في منتصف التعاملات، ليسيطر الهدوء لليوم الثالث على التوالى بعد آخر انخفاض سجله، السبت، على المستويين العالمي والمحلي، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعا بنحو 5 جنيهات.
وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.
سعر الذهب عيار 24
سجل الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 4291.43 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 عند 3755 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 استقرارًا عند 3218.57 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 30040 جنيهًا.
سعر الذهب عالميًّا
وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 2638 دولارًا للأوقية.