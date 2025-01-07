ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب
أسعار الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجّل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 استقرارًا في منتصف التعاملات، ليسيطر الهدوء لليوم الثالث على التوالى بعد آخر انخفاض سجله، السبت، على المستويين العالمي والمحلي، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعا بنحو 5 جنيهات.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.
سعر الذهب عيار 24
سجل الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 4291.43 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21
استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 عند 3755 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 استقرارًا عند 3218.57 جنيه.

سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 30040 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا
وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 2638 دولارًا للأوقية.

الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الجنيه الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه