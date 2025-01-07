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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

احتفال مميز مع أطفال المدينة المريمية في دير درنكة

ارشيف
ارشيف
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شهد دير درنكة التابع للرهبان الفرنسيسكان، احتفالًا خاصًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تجمع الأطفال في “المدينة المريمية” للاحتفال بالعيد. ومع أجواء مبهجة وأغاني الميلاد، لم يكن هناك ما هو أجمل من رؤية البسمة على وجوه الأطفال.

 بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي الخاص بالأطفال، تلاه عرض مميز من كورال “الملايكة” الذي قدم أجمل ترانيم الميلاد. كما شارك الأب فرنسيس سليمان، راعي الكنيسة ورئيس الدير، في تنظيم مسابقات تفاعلية أضفت جوًا من المرح.


 ثم انطلقت احتفالية غير تقليدية في شوارع القرية، حيث قاد “بابا نويل” على حصانه، وكان برفقته فريق الطبل البلدي والمزمار، متبوعين بأكثر من 580 طفلًا وشابًا من مختلف الأعمار، وهم يرددون الترانيم الميلادية.

وفي نهاية الاحتفال، تم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الأنشطة المختلفة بالكنيسة، من مدارس الأحد (مراحل ابتدائي وإعدادي)، بالإضافة إلى الأطفال من برامج “براعم” و”زهيرات” و”أزهار مار فرنسيس”، وكذلك كشافة سيدة الانتقال.

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