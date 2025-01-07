أتلتيك بلباو يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة برشلونة بالسوبر الإسباني

تلقى فريق أتلتيك بلباو، اليوم الثلاثاء، ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

يواجه أتلتيك بلباو برشلونة، غدًا الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء يجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تقام في المملكة العربية السعودية.

أعلن نادي أتلتيك بلباو عن إصابة نجمه نيكو ويليامز، قبل ساعات معدودة من مواجهة برشلونة، ليفقد بلباو خدمات أبرز نجومه، الذي يعد أحد المواهب الشابة والواعدة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

إصابة نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو

وكشف نادي أتلتيك بلباو في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني عن تعرض ويليامز لكدمة في الكاحل، مما استدعى إبعاده عن التدريبات كإجراء احترازي.

ولم يحدد بلباو حتى الآن موعد عودة نيكو ويليامز إلى الملاعب، ما يجبر مدرب فريق الباسك عن تغيير خطته أمام الفريق الكتالوني، والبحث عن أنسب بديل لتعويض غياب ويليامز، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للفريق وأحد أهم أوراقه في خط الهجوم.

نيكو ويليامز

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، برشلونة، وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أتلتيك بلباو، حامل لقب كأس ملك إسبانيا، وريال مايوركا، وصيف كأس ملك إسبانيا.

يلتقي المتأهل من نصف النهائي بين أتلتيك بلباو وبرشلونة، الفائز من مواجهة ريال مدريد وريال مايوركا، في نهائي كأس السوبر الإسباني.