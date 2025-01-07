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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إمام عاشور "رجل" مباراة الأهلي وسموحة

إمام عاشور
إمام عاشور
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حصد إمام عاشور جائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم الثلاثاء وحسمها المارد الأحمر بثنائية نظيفة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 50 من اللقاء ليعزز تقدم الفريق بعدما أحرز محمد محدي أفشة هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

تشكيل الأهلي 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر التشكيل الذي يخوض به مباراة سموحة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات  وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

تشكيل سموحة أمام الأهلي
حراسة المرمى: محمد أشرف 
خط الدفاع: بركات حجاج، إسلام جابر، محمد ربيعة، محمد مكرونة

خط الوسط:  كناريا، محمود صابر، أبو بكر

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، دوكو دودو، حسام حسن.

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