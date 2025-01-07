أعمال تنفيذ محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة.. صور

نشرت وزارة النقل على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء صورا لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

يتم إنشاء محطة حاويات عالمية باحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من اهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 الف حاوية.

وسيتم استخدام باقي المحطة علي رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع، والمشروع يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.