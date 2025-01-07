محافظ القليوبية يتفقد أعمال تصفية وتبريد خط أنابيب البترول (صور)

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية للمرة الثانية لموقع حادث كسر بماسورة خط أنابيب البترول بمنطقة الخانكة.

رافق المحافظ، المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونواب رئيس الهيئة والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد بالقليوبية، حيث تابع عن كثب عمليات تصفية وتبريد الخط المتضرر، واطلع على الجهود المبذولة لإصلاحه.

وأكد المحافظ، خلال جولته، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين الحرم الآمن للخط ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مؤكدا على تضافر الجهود بين المحافظة والمنطقة الجغرافية للبترول للسيطرة على الحريق.

وتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير على الجهود التى بذلتها رجال قوات الشرطة والحماية المدنية بقيادة اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وبالتنسيق مع اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية والاسعاف بقيادة الدكتور سامح الجوهري مدير الإسعاف بالقليوبية والمنطقة الجغرافية للبترول بقيادة المهندس وائل رزق مدير المنطقة الجغرافية في المساهمة فى إطفاء والسيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغاً في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء يفيد بحدوث كسر في ماسورة خط بترول بقطر 12 بوصة، يمتد من شركة أنابيب البترول بمسطرد إلى قويسنا، مما أدى إلى اندلاع حريق أتى على أربع سيارات تريلا واثنين من اللودرات.

على الفور، جرى الدفع بفرق الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره كما تم الدفع بسيارات الإطفاء للمنطقة البترولية بمسطرد بالإضافة الى إغلاق جميع المحابس الخاصة بالخط المتضرر كإجراء احترازي.

جولة المحافظ

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