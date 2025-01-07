الصحة العالمية: فيروس HMPV لا يشكل خطرا كبيرا

أكد كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن فيروس HMPV لا يشكل خطرًا عالميًا كما يُروج له، مشيرًا إلى أن الفيروس يشبه إلى حد بعيد فيروسات أخرى مثل الإنفلونزا، حيث يهاجم الرئتين ولكن تأثيره لا يتجاوز ذلك.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفيروس أقل حدة مقارنة بفيروسات أخرى، مثل فيروس كورونا، الذي ينتمي إلى عائلة فيروسات SARS، ولكن لا يمكن مقارنته بالفيروس الجديد بشكل مباشر.

وأضاف ليندماير أن التحذيرات المنتشرة حول الفيروس تأتي مع مبالغات كبيرة، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، مؤكدًا أن الوضع الحالي مشابه للإنفلونزا الموسمية التي تنتشر في فصل الشتاء، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية العادية.

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، أن التدابير الوقائية ضد فيروس HMPV مشابهة لتلك المتبعة في حالات الإنفلونزا.

ودعا إلى تجنب الاختلاط مع الآخرين، خاصةً مع الأطفال الصغار وكبار السن الأكثر عرضة للمضاعفات، مشددًا على أهمية غسل اليدين بانتظام، والابتعاد عن الآخرين عند الشعور بالمرض، والبقاء في المنزل عند ظهور الأعراض.

وأشار إلى أن الوضع الطبيعي في الشتاء لا يتوقع أن يتغير بشكل كبير، موضحًا أن الحالات المسجلة في الصين هذا العام أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على أن الأمور تسير على نحو طبيعي.

وخلص إلى أنه لا يوجد خطر وشيك يستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، لكن من الضروري اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة للحفاظ على السلامة العامة.