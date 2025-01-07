أسئلة وأجوبة عن تحصيل رسوم الهواتف القادمة من الخارج

للتعرف بشكل شامل على تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بحوكمة تشغيل أجهزة الهاتف المحمول وآليات تطبيقها، نقدم لكم إجابات لأهم التساؤلات التي قد تدور في أذهانكم حول هذه الإجراءات.

كيف يمكن للمستخدم التأكد من تسجيل جهاز المحمول؟

يمكن للمستخدم التأكد من خلال إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز IMEI (المكون من 15 رقمًا) على تطبيق تليفوني عبر خدمة "الاستعلام".

ما هي خدمات تطبيق "تليفوني"؟

خدمة الاستعلام: تتيح للمستخدم التحقق من حالة تسجيل الجهاز قبل شرائه ومعرفة ما إذا كان مسجلًا أو يتطلب سداد رسوم.

تتيح للمستخدم التحقق من حالة تسجيل الجهاز قبل شرائه ومعرفة ما إذا كان مسجلًا أو يتطلب سداد رسوم. خدمة التسجيل والسداد: تُمكن المستخدم من تسجيل الجهاز وسداد أي رسوم مقررة لتجنب إيقاف الخدمة.

كيف يحصل المستخدم على الرقم التعريفي للجهاز؟

عبر الكود #06# *.

*. من إعدادات الجهاز.

من خلال المسح الضوئي للرقم الموجود على العلبة الخارجية للجهاز باستخدام التطبيق.

هل يجب تسجيل جميع الأرقام التعريفية للأجهزة متعددة الشرائح؟

نعم، يتطلب تسجيل جميع أكواد IMEI الخاصة بنفس الجهاز لضمان عمل كافة الشرائح بشكل طبيعي.

ماذا عن الأجهزة التي تظهر مستحقة للرسوم رغم تفعيلها مسبقًا؟

أوضحت الحكومة أن هذه المشكلة تخص بعض الأجهزة، خصوصًا أجهزة شركة أبل متعددة الأرقام التعريفية. ويتم العمل على حلها بالتعاون مع الشركة خلال أسبوع.

هل تشمل الإجراءات الأجهزة القديمة؟

الأجهزة المفعلة قبل إطلاق المنظومة في الأول من يناير 2025 معفاة من التسجيل، حيث إن الإجراءات لا تُطبق بأثر رجعي.

تطبق القواعد فقط على الأجهزة التي يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر بشرائح محلية بعد بدء المنظومة.

هل تشمل الإجراءات جميع الأجهزة الإلكترونية؟

لا، الإجراءات الجديدة تقتصر على أجهزة الهاتف المحمول فقط. الأجهزة الأخرى، مثل التابلت وأجهزة الحاسب المحمول، لا تخضع لهذه القواعد.

كيف تُطبق الرسوم على الأجهزة القادمة من الخارج؟

يتم فرض رسوم على الأجهزة القادمة من الخارج كنسبة من قيمتها وفقًا للقوانين السارية. يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني" أو من داخل الدائرة الجمركية عند الوصول.

سهولة السداد الإلكتروني

يوفر تطبيق "تليفوني" إمكانية سداد الرسوم المستحقة إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المستخدمين، مما يجعله حلاً متكاملًا لتسهيل استخدام الأجهزة المحمولة وفق القوانين المصرية.

مشكلات قيد المعالجة

أشارت الحكومة إلى تلقيها استفسارات بشأن أجهزة متعددة الأرقام التعريفية، خصوصًا من شركة أبل، مؤكدةً العمل مع الشركة لحل هذه المشكلة خلال أسبوع.