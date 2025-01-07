محافظ القليوبية يطمئن على مصابي حادث كسر ماسورة بخط أنابيب الخانكة

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، زيارة تفقدية لقسم الحروق بمستشفى السلام التخصصي بمحافظة القاهرة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث كسر بماسورة خط أنابيب الغاز بمنطقة الخانكة.

رافق المحافظ في هذه الزيارة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد بالقليوبية والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

واستمع المحافظ من الاطباء على التقارير الطبية للمصابين، وتحدث معهم وأسرهم، مؤكداً لهم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري. كما وجه بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل رعاية طبية للمصابين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وفي إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمتضررين، جرى صرف مبالغ مالية لـ 8 مصابين، وصرف مبلغ مالي لأسرة المتوفي وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بهدف مساعدتهم في تغطية نفقات العلاج والتعافي.

وأعرب محافظ القليوبية عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي في الحادث، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لهم.

وفي كلمته خلال الزيارة، أكد المهندس أيمن عطية أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بسلامة المواطنين، وأن جميع الأجهزة المعنية تعمل جاهدة للحد من وقوع مثل هذه الحوادث، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية التي عملت على مدار الساعة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والسيطرة على الحادث.

محافظ القليوبية يطمئن على المصابين

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