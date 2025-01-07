بالصور.. وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال العيادات المتنقلة أمام الكنائس

تفقد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عددا من مواقع العيادات المتنقلة أمام الكنائس والفرق الطبية، وذلك إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتكثيف الجهود للتأمين الطبي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

الفرق الطبية

وقام وكيل الوزارة، بمرافقة الدكتور علي طبل وكيل المديرية، والدكتور عبدالله محمد مدير إدارة البندر كما تمدكتور محمد عبدالحافظ مدير إدارة ادارة أرمنت بتفقد أعمال العيادة المتنقلة امام كنيسة العذراء، لمتابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين من خلال العيادات والكشف عن الأمراض المزمنة ( ارتفاع الضغط والسكر ) والإعتلال الكلوي، وفرقة تأمين كنيسة الملاك بإدارة بندر الأقصر، وكنيسة الأنبا باخوميوس بإدارة الزينية وكان في استقبالهم الدكتور احمد العديسي مدير إدارة الزينية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.

صحة الأقصر تستعد لعيد الميلاد المجيد بالعيادات المتنقلة

كما تواجدت أيضا، الفرق الطبية، لمتابعة مديري الإدارات الصحية بكلًا من كنيسة العديسات بإدارة الطود، وبإدارة أرمنت من أمام كنيسة مارجرجس، ودير المحارب بالبعيرات بإدارة القرنة، وأمام كنيسة الأم دولاجى بإدارة إسنا، وبجوار مستشفي الكرنك على الكورنيش بإدارة البندر، وأمام الكنيسة الإنجيلية بإدارة أرمنت، حيث كثفت فرق مبادرات الصحة العامة جهودها لتنفيذ خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لتقديم خدماتها للمواطنين من خلال تمركز العيادات المتنقلة بالمناطق السابقة الذكر، حيث تم التأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء فترة الاحتفالات.

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