ننشر أسماء ضحايا حادث انفجار خط غاز "بلبيس- الخانكة"

حصلت “البوابة نيوز”، على أسماء المتوفي والمصابين في حادث حريق انفجار بخط مواسير غاز "بلبيس- الخانكة"، بمحافظة القليوبية.

وكان أسفر حريق خط غاز "الخانكة- السلام"، عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى السلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما تواصل قوات الاطفاء عمليات التبريد.

والمتوفي هو محمد سالمان سائق لودر، والمصابين هم: محمد نصر إبراهيم السيد 27 سنة سائق سيارة نقل، إبراهيم محمد أحمد حسين 48 سنة كهربائي، عبد الله عطية عبد الله 20 سنة تباع لودر، محمود أحمد حامد 29 سنة عامل، محمود السيد إسماعيل 19 سنة عامل، حسن طه عبد العزيز 17 سنة عامل، محمود علي شعيب 30 سنة سائق لودر، وحيد محمد فؤاد 40 سنة سائق.

وجرى الدفع بـ9 سيارات إسعاف، و5 خزانات مياه إستراتيجية، وأكثر من 20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، والسيطرة على النيران، الذين نتج عن اصطدام لودر على طريق بلبيس بخط الغاز ما ادى إلى اندلاع الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

حريق بلبيس

IMG-20250107-WA0042

IMG-20250107-WA0043

IMG-20250107-WA0040

IMG-20250107-WA0041

IMG-20250107-WA0039

IMG-20250107-WA0038

IMG-20250107-WA0037