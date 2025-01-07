"مستقبل وطن" يطلق النسخة الثانية من لقاءاته مع هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، النسخة الثانية من لقاءاته التنظيمية، مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والمنوفية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والأقصر، وأسوان، لبحث خطة العمل واستراتيجية العمل على مستوى المحافظات الثماني خلال الفترة المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، فضلا عن الأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وعدد من أمناء الأمانة المركزية للحزب ورؤساء اللجان النوعية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ في 8 محافظات.

وكشف النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، عن تكثيف حجم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ضمن إطار العمل المجتمعي والخدمي، بالتزامن مع مواصلة العمل في المحورين؛ التنظيمي والسياسي.

وأشار النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إلى أن حزب مستقبل وطن سيواصل تقديم الدعم والخدمات للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

وأكد النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ، أهمية الدور الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، لفت المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، أن الحزب قدم إلى جانب المبادرات الخدمية والتنموية، العديد من مشاريع القوانين المهمة خلال الفترة الماضية.

وتناول الاجتماع سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وبحث آليات عمل الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ وتقديم الطلبات العامة وطلبات المناقشة بالمجلسين، فضلا عن تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية، في ظل الحراك الذي يشهده الحزب علي الصعيدين التنظيمي والسياسي، والتأكيد على دعم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة.