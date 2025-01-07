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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فتاة تنهي حياتها شنقا داخل جمعية زراعية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

أرشيفية
أرشيفية
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أنهت فتاة حياتها شنقا لمرورها بأزمة نفسية داخل جمعية زراعية بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا بالعثور علي جثة فتاة مشنوقة داخل جمعية زراعية بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثة "آمنة م" 23 سنة أصل اقامتها مركز القصاصين، مشنوقة بحبل، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها لمرورها بأزمة نفسية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى التل الكبير تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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