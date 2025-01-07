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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بجنازة عسكرية.. تشييع جثمان الفريق جلال هريدي بحضور رجال الدولة

جنازة الفريق جلال
جنازة الفريق جلال الهريدي
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شُيعت منذ قليل جنازة الراحل الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ في جنازة عسكرية، بمشاركة العديد من رموز المجتمع المصري، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية.

ويتلقى حزب حماة الوطن، العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، غدا الأربعاء عقب صلاة المغرب، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.
وغيب الموت الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بعد رحلة عطاء شهد بها الجميع في كافة المناصب التي تولاها، ليترك خلفه أثرا سيظل باقيا في خدمة وطنه.

 

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