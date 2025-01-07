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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. محافظ الإسماعيلية يشارك جامعة قناة السويس احتفالها باللغة الصينية

اللواء أكرم جلال
اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية
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يشارك اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية فى اليوم الثقافي بجامعة قناة السويس وإلقاء كلمة أمام نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء والأساتذة  بمشاركة طلبة أقسام اللغة الصينية بالجامعة.

كما يشارك يانج يى قنصل الصين العام بالإسكندرية غدا فى اليوم الثقافي بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية ويلقي كلمة بهذه المناسبة.

وتحتفل الجامعة برأس السنة الجديدة 2025، وختام الدورة التدريبية لتعليم مهارات اللغة العربية للطلاب الصينيين الوافدين من جامعة سيتشوان للدراسات الأجنبية.

ويقام الاحتفال غدا الاربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة تحت رعاية رئيس جامعة قناة السويس  الدكتور ناصر مندور وإشراف عام الدكتورة دينا أبوالمعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور حسن رجب وما وينبو مديرا معهد كونفوشيوس.

وبعد القاء كلمات المحافظ والقنصل العام الصيني ورئيس الجامعة ومدير معهد كونفوشيوس 
وسيتضمن الحفل  فقرات غنائية واستعراضية باللغة الصينية من جانب طلبة أقسام اللغة الصينية ومدرسى معهد كونفوشيوس بالجامعة.

وتتضمن الفقرة الثانية من برنامج الاحتفال عدد من الأنشطة التى تعبر عن مكونات الثقافة الصينية المختلفة وتشمل فن قص الورق وبطاقات المعايدة ولعبة ركل الريشة وصناعة الفوانيس وتذوق الشاى والطهى الصينى.

إضافة إلى معرض لوحات الخط العربى التى كتبها الطلاب الصينيون الوافدون لتعلم مهارات اللغة العربية بمعهد كونفوشيوس بالجامعة.

محافظ الإسماعيلية قناة السويس