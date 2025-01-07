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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي علي ممرض في مستشفى التبين

المتهمين
المتهمين
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قررت نيابة 15 مايو والتبين، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة التعدي علي ممرض داخل مستشفى التبين المركزي، بعد التصالح داخل سرايا النيابة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرض بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري .. تبلغ لقسم شرطة التبين من “ممرض بإحدى المستشفيات” بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالضرب والسب دون إحداث إصابات بمشاركة عدد من أقاربه حال ترددهم على المستشفى "جهة عمله" لتوقيع الكشف الطبى على نجلته.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) ، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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