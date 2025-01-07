إصابة طفلة سقط عليها عرق خشب من علو بالهرم

أصيبت طفلة بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، إثر سقوط عرق خشب علي رأسها من علو أثناء سيرها رفقة والدها في الشارع بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال طفلة 8 سنوات، مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ ومقيمة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال والد المصابة أفاد بأنه أثناء سيره برفقة نجلته سقط عرق خشب علي رأسها من علو، وانتقلت قوة أمنية إلي موقع الحادث وتبين سقوط عرق خشب من ونش وتم ضبط نجار مسلح والذي أفاد بأن الواقعة عن طريق الخطأ دون قصد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.