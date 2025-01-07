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الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد

إستقبال مراكز الإصلاح
إستقبال مراكز الإصلاح والتأهيل عدداً من رجال الدين المسيح
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قام قطاع الحماية المجتمعية باستقبال عدداً من رجال الدين المسيحى بمراكز الإصلاح والتأهيل لإقامة قداس عيد الميلاد بدور العبادة التى تم إنشائها بداخل تلك المراكز بمشاركة  النزلاء المسيحيين فى أجواء روحانية تعكس قيم المحبة والتسامح.

يأتى ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة والتى تراعى حقوق النزلاء فى ممارسة الشعائر الدينية.

وشهدت تلك الاحتفالات حضور عدد من شيوخ الأزهر الشريف لتقديم التهنئة للنزلاء المسيحين بعيد الميلاد المجيد .. بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا العينية والمخبوزات على النزلاء من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى إطار تأهيلهم وإكسابهم حرفة تدر دخلاً ثابتاً عليهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الدعم النفسى والروحى للنزلاء وتعزيز التواصل الإنسانى معهم كخطوة مهمة فى برامج الإصلاح والتأهيل حيث تساهم فى غرس القيم الإيجابية لديهم مما يساهم فى سرعة دمجهم فى المجتمع. 

وزارة الداخلية شيوخ الأزهر الشريف المسيحين بعيد الميلاد المجيد قطاع الحماية المجتمعية