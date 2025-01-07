أول اتصال دولي وإغلاق برج بيزا المائل.. أبرز أحداث 7 يناير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، السابع من يناير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

في عام 1610، قام العالم الإيطالي جاليليو جاليلي باكتشاف أربعة من أكبر أقمار كوكب المشتري باستخدام تلسكوب بدائي، تُعرف اليوم باسم "الأقمار الجاليليّة" تكريماً له، حيث دعّم نظرية كوبرنيكوس التي تنص على أن الأرض والكواكب الأخرى تدور حول الشمس، مما شكّل تحديًا كبيرًا للنموذج الجغرافي البطلمي الذي كان يُهيمن آنذاك، وهي: 1. آيو (Io): يتميز بنشاطه البركاني الفائق وهو أكثر الأجرام البركانية نشاطًا في النظام الشمسي.

2. أوروبا (Europa): يُعتقد أنه يحتوي على محيط تحت سطحه الجليدي، ما يجعله هدفاً رئيسياً للبحث عن الحياة.

3. غانيميد (Ganymede): هو أكبر قمر في النظام الشمسي، وأكبر من كوكب عطارد، وله مجال مغناطيسي خاص به.

4. كاليستو (Callisto): يُعتبر أحد أكثر الأجرام قدماً في النظام الشمسي، وله سطح مليء بالفوهات.

في 7 يناير 1785، نجح جان بيير بلانشار وجون جيفريز في عبور القنال الإنجليزي بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي، وقد انطلقت الرحلة من دوفر إلى كاليه واستغرقت ساعتين ونصف، حيث واجهوا تحديات أبرزها التخلص من الحمولة للحفاظ على الارتفاع، مما جعلها إنجازًا تاريخيًا في الطيران.

في 7 يناير 1927، تم إجراء أول اتصال هاتفي دولي ناجح بين نيويورك ولندن، مما شكّل لحظة تاريخية في عالم الاتصالات، وقد استُخدمت تقنية جديدة لنقل الصوت عبر المحيط الأطلسي، وفتح هذا الإنجاز الباب أمام تطوير شبكات الاتصالات العالمية، مما ساهم في تقليل المسافات بين الدول وتعزيز التواصل الدولي.

في عام 1929، وخلال فترة حكم الملك أمان الله خان في أفغانستان، فرض قوانين تلزم النساء بارتداء الحجاب، ومنع ارتداء الملابس الغربية، جاء هذا القرار كجزء من توجهات الملك للحفاظ على القيم الثقافية والتقاليد الأفغانية وسط محاولاته لتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحديثة والضغوط الاجتماعية المحافظة.

في 7 يناير 1975، عُقد اجتماع بين الرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس اللبناني سليمان فرنجية في مدينة شتورا اللبنانية، بالقرب من الحدود السورية، كان هذا اللقاء الأول والأخير الذي زار فيه حافظ الأسد لبنان، وقد ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، في ظل توترات داخلية لبنانية متصاعدة، وأسهم في تحديد ملامح الدور السوري في الشأن اللبناني خلال المرحلة اللاحقة.

في 7 يناير 1980، بدأت محادثات هامة بين الرئيس محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في مدينة أسوان، وقد شكّلت هذه المحادثات خطوة حاسمة في التحضير لتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي عُرفت لاحقًا باسم اتفاقية كامب ديفيد، وقد جاءت هذه الجهود ضمن مساعي السادات لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وسط جدل واسع وردود أفعال متباينة على المستويين العربي والدولي.

في 7 يناير 1990، أغلقت السلطات الإيطالية برج بيزا المائل أمام الزوار لأول مرة منذ قرون، بسبب ازدياد درجة ميله وتصاعد المخاوف من انهياره، وقد استمر الإغلاق لمدة 11 عامًا، أُجريت خلالها عمليات ترميم دقيقة لتثبيت البرج وتقليل ميلانه، مع الحفاظ على طابعه التاريخي، ليُعاد افتتاحه للزوار في عام 2001.

في 7 يناير 2015، تعرض مقر صحيفة شارلي إبدو في باريس لهجوم مسلح نفذه شقيقان متطرفان، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، بينهم رسامون وصحفيون، وإصابة 10 آخرين، وجاء الهجوم ردًا على نشر الصحيفة رسومًا كاريكاتيرية اعتُبرت مسيئة، وقد أثار الحادث موجة إدانات عالمية ودفع إلى نقاشات واسعة حول حرية التعبير ومكافحة الإرهاب.

في 7 يناير 2019، شهدت الجابون محاولة انقلابية فاشلة نفذها مجموعة من الضباط أثناء غياب الرئيس علي بونجو الذي كان يتلقى العلاج في المغرب بعد إصابته بجلطة دماغية، وقد استولت المجموعة على محطة إذاعية وأعلنت تشكيل "مجلس وطني للإصلاح"، لكن المحاولة أُحبطت سريعًا خلال ساعات، وجرى القبض على الضباط المتورطين، مما أعاد السيطرة إلى الحكومة.