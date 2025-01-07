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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غدا.. حماة الوطن يتلقى العزاء في وفاة جلال الهريدي

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي
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يتلقى حزب حماة الوطن، العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، غدا الأربعاء عقب صلاة المغرب، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.

يأتي ذلك بعدما شيع قيادات حماة الوطن، مع أهله ومحبيه، الراحل اليوم، في جنازة عسكرية، شارك فيها العديد من رموز المجتمع المصري، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية.

وغيب الموت الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بعد رحلة عطاء شهد بها الجميع في كافة المناصب التي تولاها، ليترك خلفه أثرا سيظل باقيا في خدمة وطنه.

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