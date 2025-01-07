"حسين القلا المنتج الجريء" ضمن أنشطة وزارة الثقافة

تقيم سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون “كلام في السيما”، وذلك في السابعة مساء الخميس 9 يناير، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للتعريف بالرموز الثقافية والفنية.

الصالون يقام هذا الشهر بعنوان "حسين القلا .. هذا المنتج النجم الجريء المغامر"، ويدير الصالون المخرج السينمائي أشرف فايق.

أنتج "القلا" العديد من الأفلام التي تعد علامات بارزة في السينما المصرية.. حيث بدأ مشواره في الإنتاج مع المخرج العالمي يوسف شاهين في (حدوتة مصرية)، ثم توالت الأعمال فقدم: الطوق والإسورة، الكيت كات، البداية، زوجة رجل مهم، المواطن مصري، أرض الخوف وأرض الاحلام .. وغيرهم .

يشارك في الصالون من الفنانين: المخرج الكبير محمد فاضل، النجمة فردوس عبدالحميد ،فنان الصورة د. محسن احمد، فنان الديكور د. محمود محسن، المخرج التليفزيوني مجدي أبو عميرة، كاتبة السيناريو حنان البنبي والمخرج الفلسطيني فايق جرادة.