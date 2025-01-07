ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"حسين القلا المنتج الجريء" ضمن أنشطة وزارة الثقافة

صالون كلام فى السيما
صالون كلام فى السيما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقيم سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون “كلام في السيما”، وذلك في السابعة مساء الخميس 9 يناير، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للتعريف بالرموز الثقافية والفنية.

الصالون يقام هذا الشهر  بعنوان "حسين القلا .. هذا المنتج النجم الجريء المغامر"، ويدير الصالون المخرج السينمائي أشرف فايق.

أنتج "القلا" العديد من الأفلام التي تعد علامات بارزة في السينما المصرية.. حيث بدأ مشواره في الإنتاج مع المخرج العالمي يوسف شاهين في (حدوتة مصرية)، ثم توالت الأعمال فقدم: الطوق والإسورة، الكيت كات، البداية، زوجة رجل مهم، المواطن مصري، أرض الخوف وأرض الاحلام .. وغيرهم .
يشارك في الصالون من الفنانين: المخرج الكبير محمد فاضل، النجمة فردوس عبدالحميد ،فنان الصورة د. محسن احمد، فنان الديكور د. محمود محسن، المخرج التليفزيوني مجدي أبو عميرة، كاتبة السيناريو حنان البنبي والمخرج الفلسطيني فايق جرادة.

صالون كلام فى السينما وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية سينما الهناجر حسين القلا