الأهلي يهزم سموحة بثنائية ويتصدر الدوري مؤقتًا.. صور

اعتلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وإمام عاشور في الدقيقة 50 .

ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز

بعد فوز الأهلي على سموحة وصل الأهلي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 5 نقاط فقط.

تشكيل الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر التشكيل الذي يخوض به مباراة سموحة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

تشكيل سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: بركات حجاج، إسلام جابر، محمد ربيعة، محمد مكرونة

خط الوسط: كناريا، محمود صابر، أبو بكر

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، دوكو دودو، حسام حسن.