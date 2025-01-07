أبو ريدة يصطحب صامويل إيتو في جولة تفقدية بمركز المنتخبات الوطنية

استقبل المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، النجم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميرونى بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف"، واصطحبه لجولة تفقدية شهدت زيارة الملاعب وفندق المنتخبات وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات بعدما اقتربت عمليات تطوير المبنى من الانتهاء وفقًا لأحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية.

وزار النجم الكاميرونى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة، أمس الاثنين، لتقديم التهنئة لأبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة الفوز بالانتخابات بالتزكية وتولى مهمة إدارة الكرة المصرية في المرحلة المحلية.

وقدم أبو ريدة الشكر لصمويل إيتو في ختام الزيارة لحرصه على القدوم لمصر لتقديم التهنئة، معربا عن سعادته باستقبال النجم الكبير والحديث المثمر الذى دار بينهما لتعزيز التعاون بين الاتحادين المصرى والكاميرونى والعمل على تطوير كرة القدم في القارة السمراء.